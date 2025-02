Thesocialpost.it - Omicidio a Corigliano-Rossano: giovane di 22 anni ucciso con una coltellata

– Undi 22di origini marocchine è stato, in provincia di Cosenza, al culmine di una lite. Il ragazzo, ferito gravemente da un colpo di coltello all’addome, è stato trasferito d’urgenza in ospedale, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico, ma è deceduto poco dopo.Le circostanze esatte dell’sono ancora in fase di accertamento. Secondo le prime informazioni, la lite potrebbe essere scoppiata per futili motivi, degenerando rapidamente in un’aggressione mortale. Sul caso indagano i carabinieri, che stanno raccogliendo elementi utili per identificare il responsabile e chiarire la dinamica dell’accaduto.La comunità locale è sotto shock per quanto avvenuto. Gli inquirenti non escludono alcuna pista, compresa quella di un regolamento di conti.