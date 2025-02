Ilfattoquotidiano.it - Olly sbaraglia nelle classifiche, Achille Lauro si prende le radio e Giorgia corre veloce ovunque: ecco tutti piazzamenti post Festival di Sanremo 2025

Intanto un dato è certo: era dal 2022 (“Brividi” di Mahmood e Blanco) che un brano vincitore aldinon svettava nella classifica dei singoli Fimi/Gfk.con “Balorda Nostalgia”, che ha appena comunicato che non parteciperà ad Eurovision Song Contest, oltre a regnare tra i singoli è presenta anche nella classifica album al primoo per la seconda settimana consecutiva con “Tutta vita”.Tra i singoli al secondoo c’è “Battito” di Fedez, mentrecon “La cura per me” guadagna una posizione, salendo dalla quarta di sette giorni fa alla terza. Fuori dal podio, al quartoo Lucio Corsi con “Volevo essere un duro” che, dopo il secondoo arà anche ilo del rinunciatarioa Eurovision, scala la classifica (la scorsa settimana era ventesimo), mentre resta stabile al quintoo “Incoscienti giovani” diche invece è primo, secondo la classifica Earone.