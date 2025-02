Unlimitednews.it - Olly “Rinuncio all’Eurovision per continuare la gavetta live”

ROMA (ITALPRESS) – “Sono giorni che mi interrogo e chiedo pareri a tutti, la risposta è sempre la stessa: ‘Alla fine devi fare quello che ti sentì, perchè tutti sanno quanto conti per me essere me stesso, sempre. Ecco io non credo che voi sareste tristi se spostassi dei concerti per Eurovision, ma io credo fermamente di avere bisogno di connettermi con tutto quello che mi sta accadendo, prima di guardare ancora più in là, dicon la mia amatadi cui parlo sempre con infinito orgoglio”. Lo scrive su Instagram il vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo,, annunciando la decisione di non partecipareSong Contest 2025.“Per me questa decisione è il mio modo di ascoltare me stesso e forse anche il mio contorto modo di dirvi grazie. Qualcuno dirà che sto rinunciando a un sogno, ecco io credo di aver solo scelto di viverlo con i miei tempi – prosegue -.