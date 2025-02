Lettera43.it - Olly rinuncia all’Eurovision: i motivi della scelta e cosa succede ora

Aveva chiesto una settimana di tempo per pensarci e, sette giorni dopo aver vinto Sanremo,ha comunicato che non parteciperà2025. L’annuncio è avvenuto tramite un post su Instagram, in cui il cantante ha espresso l’esigenza di «connettermi con tutto quello che mi sta accadendo, prima di guardare ancora più in là», e di «continuare con la mia amata gavetta live di cui parlo sempre con infinito orgoglio». L’artista, che ha sempre detto di non aver mai considerato la vittoria al Festival come un’opzione, aveva già fissato quattro concerti (tutti sold out) nei giornikermesse internazionale. «Ringrazio chi mi ha votato e mi ha dato la possibilità di avere questo privilegio. Spero di vedervi presto a un mio concerto per ricambiare tutto l’amore che sto ricevendo in questi giorni», ha aggiunto.