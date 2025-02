Feedpress.me - Olly rinuncia all'Eurovision: "Continuo la mia amata gavetta". Ora tocca a Lucio Corsi

Sarà, arrivato secondo nella 75sima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo , a rappresentare l’Italia a Basilea duranteSong Contest 2025 . Il contest internazionale , che vede in gara 37 nazioni , di cui 5 Big Five , tra cui proprio l’Italia , prevede 2 semifinali , in onda il 13 e il 15 maggio su Rai 2 , e la cosiddetta Grand Final , in cui si esibirà.