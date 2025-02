Dilei.it - Olly rinuncia all’Eurovision 2025: il motivo e cosa succede adesso

Dopo una lunga riflessione e la speranza di tanti di poter gioire nel vederlo sul palco dell’evento di Basilea,annuncia ufficialmente di volerreSong Contest.Il cantante, che ha vinto la 75esima edizione del Festival di Sanremo ottenendo di diritto la possibilità di rappresentare l’Italia, ha spiegato i motivi della sua scelta in un lungo post Instagram.Una vittoria inaspettata quanto apprezzata quella che ha vistoal primo posto della classifica di Sanremo. Un cantante amatissimo, considerato come uno dei favoriti dal principio della kermesse, ma che forse non aveva davvero mai immaginato di poter arrivare a stringere e baciare la statuetta più ambita della Riviera.Dopo i festeggiamenti e un dovuto riposo, perè arrivato però il momento di decidere ufficialmente il suo futuro: rappresentate dell’Italia di diritto, il cantante si è voluto prendere del tempo per scegliere se partecipare cancellando i suoi concerti già programmati o se, invece,re e lasciare spazio a qualcun altro sul palco di Basilea.