Dayitalianews.com - Olly non parteciperà all’Eurovision 2025: chi parteciperà al suo posto?

Leggi su Dayitalianews.com

, dopo la sorprendente vittoria del Festival di Sanremo con “Balorda Nostalgia”, ha annunciato che non. Molto ha inciso il fatto che l’evento si svolge in concomitanza con diversi tour organizzati da tempo, che evidentemente non vuole spostare.sui social: “Rinuncioperché.”In un lungo post su Instagram, il cantante genovese ha ammesso che a lungo si è chiesto se partecipare o meno. Alla fine ha deciso di ascoltare se stesso, quindi ha preferito rinunciare a quello che rappresenta per molti cantanti un sogno, un treno che forse non ripasserà più.però ha precisato che preferisce continuare la sua gavetta live, ringraziando chi lo ha votato dandogli la possibilità di partecipare ad un evento importante come l’Eurovision.