Olly non andrà all’Eurovision la sorpresa dopo il consiglio degli amici | Perché ho deciso di rinunciare | ne ho bisogno

Alla finehadi non andaresong contest. Il vincitore di Sanremo 2025 con «Balorda nostalgia» ha spiegato sui social che da giorni si interrogava e chiedeva in giro pareri. E per lo più tutti gli hanno detto la stessa cosa: «Devi fare quello che ti senti». Federico Oliveri ci ha pensato, ha pensato alla reazione dei fan e ai tanti nuovi che lo hanno scoperto con Sanremo. «Ecco io non credo che voi sareste tristi se spostassi dei concerti per Eurovision, ma io credo fermamente di averedi connettermi con tutto quello che mi sta accadendo, prima di guardare ancora più in là, di continuare con la mia amata gavetta live di cui parlo sempre con infinito orgoglio».La connessione con il pubblico dal vivoIl timore diè che questa possa essere una di quelle occasioni che non ricapiti più.