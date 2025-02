Superguidatv.it - Olly non andrà all’Eurovision 2025, perché? Il motivo spiegato dal cantante

non parteciperà. A distanza di una settimana dalla vittoria al Festival di Sanremo con “Balorda Nostalgia”, il cantautore comunica la sua decisione in merito alla partecipazione al Festival Internazionale. Ecco i motivi spiegati dal: la decisione delCon un lungo post pubblicato su Instagram,annuncia la sua decisione sull’Eurovision. Ilnon parteciperà alla 69esima edizione dell’Eurovision Song Contest che si svolgerà dal 13 al 17 maggioa Basilea in Svizzera.“Sono giorni che mi interrogo e chiedo pareri a tutti, la risposta è sempre la stessa: “alla fine devi fare quello che ti senti”, perchè tutti sanno quanto conti per me essere me stesso, sempre” – scrive il vincitore di Sanremo. Ilprosegue il suo lungo post dicendo: “ecco io non credo che voi sareste tristi se spostassi dei concerti per Eurovision, ma io credo fermamente di avere bisogno di connettermi con tutto quello che mi sta accadendo, prima di guardare ancora più in là, di continuare con la mia amata gavetta live di cui parlo sempre con infinito orgoglio“.