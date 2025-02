Olly, dalla vittoria a Sanremo al suo insegnamento in carcere. Una esperienza che potrebbe ripetersi

Leggi su Orizzontescuola.it

Il percorso di, all’anagrafe Federico Olivieri, è caratterizzato da un equilibrio tra formazione accademica, impegno sociale e carriera musicale. Nato a Genova, ha sempre dimostrato un forte interesse per la musica, iniziando a scrivere e produrre le sue prime canzoni da giovanissimo. Parallelamente, ha portato avanti gli studi in Economia all’Università Statale di Milano, facoltà che gli ha fornito strumenti utili non solo per la gestione della sua carriera, ma anche per esperienze di volontariato come il tutorato neldi Opera.L'articoloal suoin. Unache