Olly annuncia La grande festa a Milano e va subito sold out, come il Tutta vita tour 2025-2026

il concerto evento Laall’Ippodromo Snai di San Siro e i 34.000 biglietti vannoout in mezz’ora, cosìquelli del, reduce dalla vittoria alla 75ª edizione del Festival di Sanremo con il brano Balorda nostalgia, hato una nuova data evento per il 4 settembre: La, che si terrà all’Ippodromo Snai di San Siro a. La data segna una tappa speciale, celebrando un anno d’oro per, che, con il suoin continua crescita, ha conquistato il cuore dei fan italiani. I 34.000 biglietti per l’evento, prodotto e organizzato da Magellano Concerti, appena messi in vendita sono andati esauriti in appena 30 minuti.Compra qui i biglietti per ildi-26 (Ticketone)Compra qui i biglietti per il live La(Ticketone)– La– bannerIl successo di Balorda nostalgia e delIl brano Balorda nostalgia, che ha debuttato al primo posto della classifica FIMI/Gfk, è anche al primo posto su Spotify Italia, Amazon Music Italia, e in altre importanti piattaformeApple Music Italia e YouTube.