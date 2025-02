Ilnapolista.it - Olivera torna in panchina a Como, Spinazzola parte titolare

Dopo una lunga serie di nefaste notizie, per quanto riguarda infortunati e indisponibili, ieri si è fermato anche Mazzocchi, Conte puòre a sorridere. Dovrebbe essere pronto al rientro, nelle fila del Napoli, almeno Mathiassecondo l’edizione di oggi della Repubblica.“L’uruguaiano sta meglio e oggi dovrebbe tagliare il traguardo della convocazione dopo il problema al polpaccio. Ha giocato l’ultima partita più di un mese fa a Bergamo e poi ha saltato nell’ordine Juventus, Roma, Udinese e Lazio”. Il Corriere dello Sport parla addirittura di un ballottaggio per la titolarità tra lui e“Per un esterno che sfila ai box, due che rientrano nell’elenco dei convocati: Leonardo, fuori nelle ultime due giornate, e Mathias, fermo da quattro. Spina, tra l’altro, dovrebbe partire dal primo minuto a sinistra, mentre il collega inizierà in