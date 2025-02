Ilprimatonazionale.it - Olimpiadi del doping, provocazione “trumpiana” o nuova frontiera per l’uomo?

Leggi su Ilprimatonazionale.it

Roma, 22 feb – Si chiamano Enhanced Games, per qualcuno – non a torto, va detto – “del”. O degli steroidi, poco cambia. Sì, perché, stiamo parlando dell’iniziativa alla quale possono partecipare atleti che usano anabolizzanti e sostanze dopanti. Supportato, ça va sans dire, da società farmaceutiche e biotech. Ma non solo. Come riporta La Gazzetta dello Sport tra i promotori troviamo infatti anche Don Trump jr.: il primogenito del presidente americano – e consigliere dello stesso – sta cercando finanziatori che possano contribuire al particolare evento.Sport, scienza e tecnologiaWe are reinventing sports with science, scrivono sul sito ufficiale. Reinventare lo sport per mezzo di scienza e tecnologia, quindi. In tutta sicurezza – sempre a detta loro. Tutti gli atleti che prenderanno parte agli Enhanced Games – che dovrebbero svolgersi entro il 2026 – saranno sottoposti a un’accurata valutazione medica definita all’avanguardia.