Spettacolo.periodicodaily.com - “Oh! The Ocean” è il nuovo album dei The Wombats, uscito il 14 febbraio

Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

Il trio indie rock di Liverpool, The, è pronto a conquistare ancora una volta il pubblico con il loro sestoin studio, “Oh! The”,il 142025. Un disco che segna un’evoluzione nel sound della band senza rinunciare alla loro inconfondibile ironia e alle melodie accattivanti.The, La Nuova Era di “Oh! The”Fissando l’orizzonte sull’o, Matthew “Murph” Murphy ha vissuto un momento di profonda introspezione. Dopo una “mattinata di merda” durante una vacanza in famiglia, si è trovato sulla spiaggia, colpito dalla vastità della natura: il movimento incessante delle onde e la loro calma apparente. Questo evento ha segnato un cambio di prospettiva nella sua vita, descrivendolo come un’“esperienza spirituale quasi psichedelica”. In questa rivelazione, Murph ha compreso quanto fosse stato egoista, intrappolato nei propri pensieri e nelle proprie ansie.