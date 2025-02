Metropolitanmagazine.it - Oggi il settimo scambio di prigionieri a Gaza: sei ostaggi israeliani in cambio di 600 detenuti palestinesi

È tutto pronto per ilditra Stato ebraico e fondamentalisti della Striscia: il palco è stato allestito a Rafah, altro luogo simbolo del conflitto a sud di. Seisaranno liberati indi 600. Giovedì il movimento islamista aveva consegnato allo Stato ebraico, col consueto “show” sul palco, i primi quattro corpi senza vita dall’inizio della guerra: i piccoli gemelli Bibas, che – secondo Israele – sono stati uccisi a mani nude, e l’86enne Oded Lifshitz, che fu catturato in un kibbutz al confine. L’altro corpo non si era però rivelato quello della madre dei due bambini. Dopo aver ammesso l’errore, Hamas ha consegnato alla famiglia Bibas la vera salma di Shiri, assassinata in prigionia.Come è accaduto con i precedenti rilasci, i palchi sono tappezzati di manifesti di propaganda.