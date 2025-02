Ilrestodelcarlino.it - Occasione S.Zaccaria. Conselice, occhio al bomber Lamkja

Dopo i recuperi di metà settimana non è sostanzialmente cambiata la classifica del girone A di Terza Categoria: il Godo si avvicina alla capolista San, resta comunque a -3 ma ha già riposato. I rossoblù hanno una gara non semplice a Camerlona, quarta, mentre riposa la Marradese, terza. Sanospita in un testa-coda il Lectron e potrebbe approfittare degli scontri tra le rivali per guadagnare terreno. Molto interessante anche la sfida di alta classifica tra Saline Cervia e Wild Bagnara, entrata in zona playoff. Nel girone Bchiamata alla prova del Vatra e del capocannoniere Perparim(nella foto) autore di 17 gol in campionato come Spina della Real Voltanese domani ospite dello Sporting Lugo in un confronto non semplice. Alla finestra la capolista Lugo – in campo al ’Muccinelli’ col Prada – che difende due punti sulla coppia Real Voltanese-Giovanili Santerno, quest’ultima in grande spolvero avendo vinto tutte e cinque le partite del girone di ritorno.