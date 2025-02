Sport.quotidiano.net - Occasione Anticipo Spiv. Una vittoria per ripartire

Il campionato di Promozione manda in scena in questo weekend le gare della ventiseiesima giornata (nona del girone di ritorno). L’di oggi coinvolge un San Pietro in Vincoli che ha la possibilità di sfruttare il fattore campo e di allontanarsi dalla zona calda della classifica. Domani alle 14.30 scendono in campo tutte le altre. San Pietro in Vincoli-Forlimpopoli. Oggi alle 15, l’undici di mister Dino Delmastio, che si è inguaiato da solo a causa di 4 ko consecutivi, gioca in pratica uno ‘spareggio’. I verdeblu sono al 13° posto con 29 punti, a +6 sugli artusiani, ma devono tenere d’occhio soprattutto il 16° posto occupato dall’Edelweiss Forlì, ora a quota 21. Se l’attuale margine di 8 punti dovesse scendere a 6, si riattiverebbe infatti il meccanismo del playout. All’andata, loespugnò il ‘Filippi’ 2-1 con reti di Montemaggi e Mahmoudi.