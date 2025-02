Scuolalink.it - Obbligo della CIAD per la III Fascia ATA e per i candidati al Concorso DSGA: e per chi è già di ruolo?

Leggi su Scuolalink.it

La certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale () è stata introdotta come requisito di accesso alle graduatorie ATA a partire dal 2024, in conformità con il CCNL 2019/21. Tuttavia, persistono ancora molti dubbi sulla sua obbligatorietà per il personale ATA già di. A sollevare la questione è un’assistente amministrativa, in servizio da settembre 2024, che .per la IIIATA e per ial: e per chi è già di? Scuolalink.