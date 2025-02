Nuovo stop per il Napoli | Mazzocchi out per infortunio Conte perde un’altra pedina

Leggi su Dailynews24.it

Non si arresta la serie di problemi fisici in casa. Antoniodovrà fare a meno di Pasqualeper le prossime gare, a causa di unriportato durante l’allenamento di giovedì a Castel Volturno. Gli esami strumentali effettuati ieri hanno confermato l’entità dello, costringendo il tecnico azzurro a rivedere ancora una .L'articoloper ilout per