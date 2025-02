Panorama.it - Nuovo Coronavirus identificato nei pipistrelli: rischio pandemico o solo una nuova scoperta?

La recentedi unneiin Cina ha fatto subito scattare l’allerta tra i ricercatori di tutto il mondo. Denominato HKU5-CoV-2, il virus è statoda un team di studiosi guidati dalla virologa ShiZhengli, famosa per le sue ricerche sui, insieme a vari istituti cinesi.HKU5-CoV-2 appartiene al lignaggio HKU5, un gruppo diprecedentemente rilevato neigiapponesi e già associato a virus noti per la loro pericolosità, come SARS-CoV e MERS-CoV, che in passato hanno causato epidemie con elevata mortalità.L’identificazione di HKU5-CoV-2 ha spinto i ricercatori a valutare ildi spillover, ovvero il passaggio del virus dagli animali all’uomo, un meccanismo già osservato con il SARS-CoV-2, responsabile della pandemia di COVID-19.