Nuovo Coronavirus dei pipistrelli minaccia l’Uomo | scoperto virus in Cina

Dallaun ceppo diche potrebbe avere implicazioni per la salute umana. Ilin questione è un lignaggio del.Unceppo di, proveniente dai, potrebbe rappresentare unaper la salute umana. La scoperta è stata fatta da un team di ricercatori cinesi guidato dalla virologa Shi Zhengli, conosciuta come la ‘batwoman’ per la sua lunga esperienza nello studio deidei.da campioni di pipistrello giapponese? Cityrumors.it foto AnsaL’attenzione ora è rivolta al monitoraggio delceppo, con l’intento di prevenire un potenziale salto di specie che potrebbe portare a una nuova pandemia. Appena cinque anni fa si registrava il primo caso di Covid-19 in ItaliaDallauna notizia allarmante:?Il, un lignaggio delHKU5, è stato isolato per la prima volta da campioni di pipistrello giapponese a Hong Kong.