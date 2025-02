Quotidiano.net - Nuovo carcere di San Vito: soluzione al sovraffollamento penitenziario

"Ildi Sanè l'inizio di unaal problema delche, come sapete, è uno dei principali per quanto riguarda la detenzione". Lo ha detto il ministro della Giustizia Carlo Nordio in occasione della presentazione dei lavori per ildi Sanal Tagliamento (Pordenone). "Il nostro progetto per ridurre ilsi articola in tre dimensioni - ha spiegato - La prima è la riduzione della carcerazione preventiva, per limitare il numero di persone che entrano inprima di essere condannate definitivamente. La seconda è fare espiare la pena agli stranieri nei propri paesi di origine. E la terza è appunto il potenziamento dell'edilizia penitenziaria". Il ministro per i Rapporti col Parlamento Luca Ciriani ha parlato di "una giornata storica per San, perché realizza il, e per Pordenone, perché libera finalmente il proprio castello.