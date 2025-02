Iltempo.it - Nuove nomine del Papa dal Gemelli. Parolin: dimissioni? Inutili speculazioni

Leggi su Iltempo.it

Sarà diFrancesco l'omelia per la messa prevista domenica 23 febbraio alle 9 nella Basilica di San Pietro in occasione del Giubileo dei Diaconi. Il testo sarà letto da monsignor Rino Fisichella, pro-prefetto del Dicastero per l'Evangelizzazione e organizzatore del Giubileo. Fisichella è stato delegato dal Pontefice anche a officiare la celebrazione di domani. Durante la messa saranno in 23 a ricevere il Diaconato. Alla celebrazione parteciperanno quasi 4 mila diaconi permanenti, con i loro familiari, dall'Italia e dal mondo. Saranno 1.300 quelli dagli Stati Uniti, 656 dalla Francia, 350 dalla Spagna, 230 dal Brasile, 160 dalla Germania, 150 dal Messico. Poi gruppi numerosi anche dalla Polonia, dalla Colombia, dal Regno Unito, Canada. E rappresentanze provenienti da Paesi come Camerun, Nigeria, India, Indonesia, Australia.