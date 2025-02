Oasport.it - Nuoto di fondo, Italia terza nella staffetta mista a Soma Bay. Germania vittoriosa

Leggi su Oasport.it

Andato in archivio il primo appuntamento della Coppa del Mondo deldiBay, in Egitto. Nello splendido scenario del Mar Rosso, ultimo giorno di gare e protagoniste le staffette miste. Prova a squadre con due uomini e due donne coinvolti per ciascuna compagine, affrontando la distanza di 1500 metri in acqua con ciascun atleta.Gli azzurri hanno concluso inposizione col crono di 1:11:16.7. Il quartetto formato da Giulia Gabbrielleschi, Ginevra Taddeucci, Gregorio Paltrinieri e Luca De Tullio ha ottenuto un podio significativo, in un momento particolare dell’annata e con una formazione un po’ rinnovata. Il riferimento è a De Tullio, che ha iniziato la propria avventura nelanche perché allenato da Fabrizio Antonelli, seguendo le orme di Paltrinieri, dividendosi cioè tra piscina (800/1500 sl le distanze preferite) e per l’appunto in mare.