Nuoto di Fondo gli Azzurri sul podio in Coppa del Mondo | la staffetta mista è terza

Soma Bay, 22 febbraio 2025 – Arriva un altro preziosoitaliano dalladeldidia Soma Bay, in Egitto. Glidellahanno centrato il terzo posto, aggiungendo una medaglia a quella vinta ieri da Ginevra Taddeucci (leggi qui).Giulia Gabbrielleschi, Ginevra Taddeucci, Gregorio Paltrinieri e Luca De Tullio hanno segnato il crono di 1h11'16?7. L'Australia ha vinto la gara, la Germania è arrivata seconda.La prossima tappa del circuito iridato si svolgerà dal 25 al 26 aprile, ad Ibiza. Ci sarà poi la gara di Setubal (dal 14 al 15 giugno). L'ultima tappa ci sarà ad Alghero (10 e 11 ottobre).Foto Feder-feder.it (da feder.it)