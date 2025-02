Nuoto di fondo | a Soma Bay Italia terza nella 4×1 5km Ieri Taddeucci seconda nella 10km

Leggi su Sportface.it

Si è conclusa con un terzo posto della staffetta 4×1.5km la prima tappa della Coppa del Mondo 2025 didiBay. L’, quindi, ottiene un podio a conclusione della due giorni di gare in Egitto, dopo le due prove, sia maschile che femminile, sui. Conferma importante per gli azzurri, che si sono presentati al primo appuntamento stagionale ben lontani dalla forma migliore. Nonostante questo, il distacco al resto del gruppone, a partire dal Brasile, quarto, è di quelli importanti, di oltre un minuto e mezzo.A vincere la gara è stata la Germania, davvero imprendibile con un Florian Wellbrock subito sugli scudi, con il tempo di 1:10:10.90.piazza per l’Australia a +30.20. La squadrana si è presentata con una formazione in parte rinnovata, composta da Giulia Gabbrielleschi, Ginevrafemminile di), Gregorio Paltrin(tornato a gareggiare da un mese) e Luca De Tullio (praticamente al debutto nelle acque aperte).