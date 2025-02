Lanazione.it - Nove detenuti-operai. Imbiancano le scuole e smaltiscono i rifiuti

Leggi su Lanazione.it

di Laura ValdesiSIENA. Lasceranno il carcere di Santo Spirito per fare lavori di pubblica utilità. C’è chi si occuperà di tinteggiare le, chi di differenziare iabbandonati nel quartiere di San Miniato. Altri ancora di sistemare i bagni nel sottopasso della Lizza. Saranno utilizzati anche in occasione del ’Mercato nel Campo’ a dicembre svuotando cestini e contenitori dell’immondizia, con piccole attività di spazzamento. Interventi proposti dal Comune ed approvati dalla casa circondariale nell’ambito di una convenzione con il Ministero di grazia e giustizia e con Santo Spirito "per l’impiego delle persone in stato di detenzione per attività extra murarie di pubblica utilità". Isono stati scelti dal carcere in base al tipo di detenzione per cercare di favorire il reinserimento nel mondo del lavoro una volta scontata la pena in cella.