Ilfattoquotidiano.it - Non solo “buon partito” ma anche col giusto orientamento politico: il 60% dei genitori dem contrario alle relazioni “miste” per i figli

Come la prendereste se i vostriportassero in casa un compagno o una compagna con idee politiche oppostevostre? A rispondere al quesito ci ha pensato uno studio realizzato da Monitoring democracy del dipartimento di Scienze sociali e politiche dell’università Bocconi, realizzato in collaborazione con Swg e pubblicato sul Corriere della Sera.Dai dati sulla “affective polarization”, cioè la polarizzazione affettiva, gli elettori più “intolleranti” risultano essere quelli del centrosinistra. Il 60,5% degli elettori del Pd, infatti, se ilo o laa avesse una relazione sentimentale con chi vota undistante, sarebbe molto o moderatamente. Una percentuale che arrivaal 74,3% nel caso dianza Verdi e Sinistra. Più “moderati”, invece, gli elettori di Azione, contrari alla “relazione mista” per il 51,1%, e di Italia Viva, in disaccordo con un eventuale compagno di idee opposte per il 37,1%.