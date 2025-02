Ilrestodelcarlino.it - "Non faccio calcoli: bisogna dare il massimo"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Mister Viali, prima di passare a parlare della Carrarese facciamo un passo indietro: dopo la beffa di Frosinone, con la vittoria sfumata al 92’, ha trovato una squadra demoralizzata alla ripresa? "C’era grande rammarico perché avevamo in mano un risultato importante, ma da quando abbiamo ricominciato ad allenarci siamo andati a testa bassa, concentrati sulla gara con la Carrarese. Sarà una sfida complicata, contro una squadra intensa e ben organizzata. Dovremo essere pronti a soffrire e cercare di spingere alper valorizzare le nostre qualità e il nostro modo di stare in campo". Con un successo contro la Carrarese anche il punto conquistato allo Stirpe assumerebbe più valore, se non altro per un discorso di continuità oltre che di classifica. "Sì, assolutamente. È l’ennesima partita molto importante quindiviverle singolarmente e cercare di portare a casa ilda ognuna di esse.