Parmatoday.it - "No al raduno neofascista": sabato 1° marzo corteo per le strade della città

Leggi su Parmatoday.it

1°nella sede di Casa Pound in via Toscana si terrà un concerto con la partecipazione di alcuni gruppi musicali. Il movimento antifascista cittadino ha organizzato una manifestazione, che partirà alle ore 17 dal monumento al partigiano, in piazzalePace, percorrerà via.