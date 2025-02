Sololaroma.it - Nizza-Montpellier, il Pronostico:

Ilha perso solo una delle ultime nove partite e ha vinto tre delle ultime quattro, tra cui lo scontro diretto contro il Marsiglia. Il rendimento interno della squadra è il migliore del torneo in proporzione, con una difesa solida e una buona capacità realizzativa.Dall’altra parte, ilvive un momento complicato. Reduci da un pesante KO interno contro il Lione, i ragazzi di Gasset hanno incassato 52 gol in 22 partite, con una media di quasi 2,5 reti subite a gara. Nonostante ciò, la squadra è ancora a -3 dalla zona playout e a -6 dalla salvezza diretta, mantenendo il proprio destino nelle proprie mani.Designazione arbitraleArbitro: Da definireAssistenti: Da definireQuarto ufficiale: Da definireVAR: Da definireAssistente VAR: Da definireProbabili FormazioniMarcin BulkaBenjamin LecomteYoussouf NdayishimiyeTheo Sainte-LuceDanteYael MouangaMoise BombitoAbdoul Bamo MeiteAli El AbdiEnzo TchatoTom LouchetRabby NzingoulaBaptiste SantamariaJoris ChotardJonathan ClaussJordan FerriMohamed-Ali ChoTeji SavanierEvann GuessandTanguy CoulibalyGaetan LabordeAndy DelortSqualificati: Melvin Bard: NessunoIndisponibili: Terem Moffi, Morgan Sanson: Christopher Jullien, Nikola Maksimovic, Becir Omeragic, Modibo SagnanIn dubbio: Nessuno: Axel Gueguin, Junior Ndiaye, Issiaga SyllaUltime Notizie sulle SquadreIlarriva alla sfida con la difesa più solida della Ligue 1 e un attacco che sta crescendo in efficacia.