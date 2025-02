Ilrestodelcarlino.it - Niente da fare per l’Italservice in casa dei campioni d’Italia

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

catania 4 italservice 3 META : Tornatore, Timm, Podda, Anas, Silvestri, Pulvirenti, Salamone, Bocao, Turmena, Musumeci C., Anderson, Musumeci M., Siqueira. All. Calvo. ITALSERVICE PESARO: Ricordi, Manservigi, Frontino, Tonidandel, Galliani, Patias, Badahi, Petrucci, Taurisano, Achilli, Saponara, Ramon. All. Bargnesi. Reti: 3’’ e 30" Turmena, 6’ e 45" Galliani, 7’ e 32" Saponara, 17’ e 28" del primo tempo Anderson ; 4’ e 32" Pulvirenti, 13’ Anas, 14’ e 22" della ripresa Patias.daperindeidella Metà Catania. Eppure nonostante la sconfitta, è stata battaglia vera. Basta vedere il risultato finale. I marchigiani hanno lottato alla pari con gli scudettati. E alla fine per il team della presidente Marinelli il 4 a 3 è decisamente poco generoso.