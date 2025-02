Biccy.it - Nicolò De Devitiis spiega perché è finita con Veronica Ruggeri e chi ha detto basta

Leggi su Biccy.it

Dopo anni passati insieme e momenti di felicità condivisi anche con i follower, lo scorso giugnoDehanno deciso di mettere un punto alla loro storia e a comunicarlo pubblicamente è stata lei. Stando agli ultimi rumorda due o tre mesi avrebbe una relazione con un cantante e ora pare che ancheDe Deviitis abbia trovato qualcuna. Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo l’inviato de Le Iene ha lasciato intendere di non essere più single e poi hato come mai ha deciso di chiudere la storia con.meride embed="25066"Dea Verossimo: “Connon era più come prima”.“Mi sento molto fortunato ad avere due genitori splendidi che stanno ancora insieme e oggi non è una cosa scontata. Sogno un legame come il loro, un amore così bello.