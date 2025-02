Oasport.it - Nicolò Bulega apre il Mondiale Superbike con una vittoria dominata in gara-1 del GP d’Australia

comincia come meglio non potrebbe il2025 di. Sulla pista di Phillip Island, in Australia, l’emiliano della Ducati domina in lungo e in largo-1 e manda un segnale ben preciso a tutti i suoi rivali, considerando che già dai test aveva mostrato la sua superiorità evidente. Seconda posizione per il campione del mondo Toprak Razgatlioglu, terzo Alvaro Bautista.La partenza diè esplosiva: l’italiano è davanti e non perde tempo, comincia subito a macinare e a guadagnare sui suoi rivali, a fare il martello con i tempi e già dopo poche tornate il vantaggio su Razgatlioglu, che nel frattempo aveva passato Petrucci per la seconda piazza, sfiorava i quattro secondi.Distacco finale sul traguardo che sarà di 4”8: la seconda parte è stata totalmente amministrata e gestita da parte di, guidando con leggerezza e sicurezza e senza prendersi rischi, utilizzando tutto il vantaggio che ha in questo momento rispetto a tutti gli altri.