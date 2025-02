Juventusnews24.com - Nicola verso Cagliari Juve: «Dobbiamo cercare di giocare ed essere propostivi. Abbiamo sempre cercato di esprimerci in modo decoroso»

di RedazionentusNews24: tutte le dichiarazioni dell’allenatore dei sardi in vista della sfida contro i bianconeriL’allenatore delDavideha parlato a Sky Sport per presentare la prossima sfida contro la.PAROLE – «I bilanci non li faccio mai e aspettola fine della stagione per farli. Diciamo che possiamo parlare di obiettivi iniziali, che erano quelli di riuscire a creare un’identità,diedpropositivi in quello che andavamo a fare, in qualsiasi campo, quindidi avere lo stesso atteggiamento sia in casa che fuori casaC’è il momento in cui fai più punti e il momento in cui ne fai meno, però ilhadi esprimere se stesso in unpiù che. Se propriocitare qualcosa, io devo dire che ho il mio ikigai.