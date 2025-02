Spettacolo.periodicodaily.com - Nico Cann, Ecco Il Nuovo Singolo “Light Over The Ridge”

Il 20 febbraio 2025 è uscito ildi, “The”.La Musica di, L’Inno alla Perseveranza di, giovane artista milanese trapiantato a Londra, ha recentemente presentato il suo, “The”, disponibile su YouTube. La canzone rappresenta un’importante tappa nel suo percorso musicale, riflettendo il suo approccio creativo e le sue influenze.L’ispirazione dietro “The”L’idea per “The” è emersa da una combinazione di due accordi di pianoforte.descrive come questi accordi creassero una sonorità intrigante, pronta per essere sviluppata. L’introduzione e i ritornelli sono venuti in mente rapidamente, influenzati da brani iconici come “Shout To The Top” degli Style Council e “Do You Believe in Love” di Huey Lewis And The News.