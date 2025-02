Sololaroma.it - Newcastle-Nottingham Forest, l’Europa chiama: il pronostico tra combo e Multigol

Giornata pesantissima la 26ª in Premier League soprattutto per quanto riguarda titolo e zona Europa. Oggi, tra le tante, un importante Chelsea-Aston Villa, mentre domenica 23 febbraio, prima di un infuocato Manchester City-Liverpool che chiuderà il turno,si sfideranno alle 15:00 al St. James’ Park. Per quest’ultime due squadre punti in palio fondamentali per le zone nobili della classifica.Periodo che possiamo definire agrodolce per i Magpies, che gli ha visti conquistare la finale di Coppa di Lega, rifilando un 4-0 nel doppio confronto alla banda di Arteta, il quinto turno di FA Cup, ma anche registrare ben 3 sconfitte nelle ultime 4 gare di Premier League. Il 4-0 sul campo del Manchester City lo scorso weekend è stato pesante, non ciò che serviva per andare ad affrontare ildomani e il Liverpool nel turno infrasettimanale mercoledì, ma servono punti:al momento 7° a 41 punti a -2 dal 5° che, grazie al Ranking UEFA, dovrebbe bastare per la Champions.