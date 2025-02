Ilrestodelcarlino.it - New PalaRiccione ottiene la certificazione Iso 20121 per eventi sostenibili

Un palazzo dei congressi sempre più sostenibile per un mercato che è sempre più attento a determinati temi. La Newsta ‘collezionando’ certificazioni. Dopo quelle Iso 14001 e Iso 9001 è arrivata anche laIso. Numeri a parte, dalla società parlano di un approccio "integrato allatà: sociale, economica e ambientale". Per essere chiari, "con il terminetà si intende quella sociale, economica e ambientale. Ogni azione che viene intrapresa almira a ridurre gli impatti negativi e a promuovere pratiche che favoriscano un cambiamento positivo nel settore congressuale". Vediamo come. In merito allatà ambientale, la Newsrl si impegna a ridurre l’impatto ambientale degliattraverso l’adozione di allestitori attenti all’uso di materiali riciclati e riciclabili.