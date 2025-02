Game-experience.it - NetEase prevede di chiudere o vendere molti team di sviluppo occidentali e giapponesi

Dopo anni di espansione e acquisizioni,sta operando un drastico ridimensionamento dei suoi studi diinternazionali. Il colosso cinese, che aveva investito massicciamente nella creazione e nell’acquisto diper sviluppare titoli di grande budget, ha ora cambiato rotta, valutando la vendita o addirittura la chiusura di molte delle sue divisioni estere. Questo passo indietro si è reso evidente già nel 2023 con la chiusura improvvisa di Untold Worlds, e ora la tendenza si sta ampliando.Come riportato da GameFile, a gennaio 2024, ildi Seattle Jar of Sparks ha subito un congelamento della produzione e tagli alle spese, mettendo in discussione il futuro dello studio fondato nel 2022. Poche settimane dopo, Liquid Swords,con sede in Svezia e anch’esso finanziato da, ha annunciato licenziamenti dovuti a “condizioni di mercato sfavorevoli”.