Ilrestodelcarlino.it - "Nelle ex colonie alloggi per i giovani"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

A pochi mesi dalle elezioni amministrative è stato tracciato un progetto di rilancio: dai piccoli interventi di manutenzione, passando dalle opere pubbliche fattibile fino ai progetti per sognare in grande tra, porto, saline e molto altro. Di questo ha parlato il sindaco Mattia Missiroli nell’incontro pubblico di giovedì sera ai Magazzini del sale. Al centro progetti per il futuro e la crescita della città e ad ascoltarlo c’erano oltre 200 persone. "La nostra volontà è quella di mantenere un rapporto franco con i cittadini, creando un dialogo sincero e aperto, capace di costruire insieme una Cervia ancora più accogliente, dinamica e sostenibile" ha spiegato il sindaco in apertura della serata. Cinque i punti toccati, particolarmente sentiti dalla città: riqualificazione delle, porto, sport, nuovo Garage Europa a Milano Marittima e rilancio delle saline.