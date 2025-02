Ilrestodelcarlino.it - ’Nel blu’ con Modugno. La prima allo Storchi

Dopo aver indagato il concetto di libertà in ’Come una specie di vertigine’, il progetto della scorsa stagione sull’opera di Italo Calvino, l’attore, autore e regista Mario Perrotta presenta lo spettacolo Nel blu - avere tra le braccia tanta felicità, in scena inassoluta al Teatrodi Modena venerdì prossimo, 28 febbraio (ore 20.30) e sabato 1 marzo (19), per poi arrivare in altri due teatri Ert: al Dadà di Castelfranco Emilia domenica 2 marzo alle 16 e nella Sala Thierry Salmon dell’Arena del Sole di Bologna dal 4 al 9 marzo (martedì ore 19, mercoledì e sabato 21.30, giovedì e venerdì 19 e domenica alle 18). Il nuovo monologo in parole e musica, prodotto da Permar / Compagnia Mario Perrotta ed Emilia Romagna Teatro Ert / Teatro Nazionale, si ispira alla figura del grande cantautore Domenicoche con la sua voce, corpo, storia e arte ha incarnato meglio di chiunque altro lo spirito di quell’epoca carica di speranze che furono gli anni a cavdel 1958, subitoe dopo l’inizio del boom economico.