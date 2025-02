Ilfattoquotidiano.it - Negli ultimi anni si assiste alla riscrittura della Storia: siamo di fronte a una battaglia cruciale

di Monica Valendinosi è assistito a un processo di, con un focus particolare sulla Seconda Guerra Mondiale e sul ruolo delle potenze coinvolte. Un esempio recente è la falsa affermazione di un media statunitense secondo cui sarebbero stati gli Stati Uniti a liberare Auschwitz, poi smentita con delle scuse.Questo tipo di distorsione non è nuovo: nel 1945, un sondaggio dell’istituto Ifop in Francia rivelò che oltre il 60% dei francesi attribuiva all’U il ruolo principale nella sconfittaGermania, mentre solo il 20% indicava gli Stati Uniti e il 12% il Regno Unito. Settant’dopo, la percezione si era ribaltata: il 58% considerava gli Usa come il principale arteficevittoria.Questa trasformazionememoria storica è stata sostenuta da iniziative come il Memoriale di Caen, inaugurato nel 1986 con finanziamenti statunitensi.