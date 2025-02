Oasport.it - NBA, i risultati della notte (22 febbraio). Vittorie di Cleveland ed OKC, bene Golden State e Detroit

Sono nove le partiteNBA. Sesta vittoria consecutiva per iCavaliers, che distruggono in casa i New York Knicks con un perentorio 142-105, per quella che è la peggior sconfitta dei Knicks da quando Thibodeau siede sulla loro panchina. Un match deciso già all’intervallo con i Cavs già avanti di 27 punti. Padroni di casa trascinati dai 27 punti di Donovan Mitchell e dai 21 di Evan Mobley, mentre a New York non sono bastati i 26 punti di Jalen Brunson.Continua, dunque, a distanza il duello tra(46-10) ed Oklahoma (45-10) per avere il miglior recordlega. I Thunder rispondono presenti, battendo agevolmente gli Utah Jazz per 130-107 in un match anch’esso già concluso all’intervallo. Il protagonista è come sempre Shai Gilgeous-Alexander, che mette a referto 21 punti e 8 assist, ma ottimo anche il contributo di Chet Holmgren (20 punti) e Jalen Williams (18 punti e 9 rimbalzi).