Navico, la battaglia continua. Fissato il vertice con Giani

Tutti uniti nella stessa: salvare 26 posti di lavoro e scongiurare lo smantellamento del sito produttivo. C’è una data per l’iniziativa pubblica annunciata nei giorni scorsi, a sostegno dei lavoratori di. Sabato primo marzo alle 18 alla Sala Topical della Casa del Popolo in via Gino Mazzoni a Montespertoli, tutti invitati “A fianco dei lavoratori e delle lavoratriciRbu“, evento promosso dal centrosinistra di Montespertoli per puntare i riflettori sulla vicenda del licenziamento collettivo dei lavoratori dello stabilimento di Montagnana in val di Pesa. Un’iniziativa per tenere alta l’attenzione su una vertenza che ha suscitato indignazione finendo anche in Parlamento. Ha fatto discutere, infatti, nelle settimane scorse la posizione di chiusura netta della proprietà, il fondo di investimento Brunswick Corporation.