Nations League di Calcio Femminile grande esordio dell’Italia | le Azzurre battono il Galles

Monza – Unper l’Italiadia Monza, in. Ledi Mister Soncin hanno tessuto una partita straordinaria con il, vincendo per 1-0.Il gol della vittoria è arrivato al 5’ minuto del primo tempo da Barbara Bonansea. La Nazionale Tricolore ha controllato il gioco, senza rischiare il pareggio.La prossima partita in competizione con la Danimarca, il 24 febbraio alle ore 18,25 a La Spezia.“La vittoria era quello che volevamo e non era scontata, perché il livello della competizione è molto alto – ha dichiarato Andrea Soncin a fine gara, come riporta figc.it – sicuramente potevamo essere più precisi in fase conclusiva, ma sono molto soddisfatto dell’atteggiamento delle ragazze. Mi è piaciuto l’approccio delle ragazze che hanno iniziato la partita, ma anche chi è entrata ha dato tanto e questo dimostra che il gruppo è solido e veramente unito”.