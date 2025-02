Tpi.it - Nati con la camicia: tutto quello che c’è da sapere sul film

con la: trama, cast e streaming deldi Rete 4Stasera, sabato 22 febbraio 2025, alle ore 21:25 su Rete 4 va in ondacon la, undel 1983 diretto da E.B. Clucher che propone ancora una volta il duo dinamico composto da Bud Spencer e Terence Hill. Si tratta del sedicesimoche propone i due attori come protagonisti. Ma vediamo di seguito qual è la trama e il cast.TramaRosco Frazer, il personaggio di Terence Hill, è un vagabondo che gira il mondo con il supporto dei suoi pattini a rotelle e voglia di libertà. Doug O’Riorda, ovvero Bud Spencer, è appena uscito di prigione e si ritrova in un bar nel bel mezzo di una rissa, che riesce a domare insieme a Rosco. I due scappano dal locale e salgono a bordo di un camion trovato nel parcheggio del bar. Entrambi credono che quel camion appartenga all’altro, per cui viaggiano tranquilli.