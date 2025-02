Ilrestodelcarlino.it - Nasce la ’foresta commestibile’: "Coltiviamo la biodiversità"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Che cos’è una foresta commestibile (in inglese ‘food forest’)? È un sistema coltivato, ispirato al bosco, destinato soprattutto alla produzione di cibo, quindi con piante da cui nascono frutti, ma anche di altri prodotti che possono essere utilizzati non solo dall’uomo, ma anche dagli animali. Una foresta commestibile cresce liberamente, proprio come un piccolo bosco, per essere emblema dell’ecosistema e di una nuova coscienza ecologica. Presso l’associazione Mani Tese, in via per Camposanto 7/a, oggi e domanirà proprio una nuova ‘foresta: dalle 7.30 del mattino fino al tramonto verranno messe a dimora le piante di questa nuova realtà verde. L’evento si realizza nell’ambito del progetto "Cibo: coltivare la" - Mozambico, in collaborazione con la Regione Emilia Romagna: partner locale è la Fattoria sociale Il Biricoccolo e Csa di Crespellano.