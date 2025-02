Terzotemponapoli.com - Napoli, testa al Como

Leggi su Terzotemponapoli.com

Ilha scoperto che affronterà l’Inter al Maradona Sabato prossimo alle 18.00. Potrebbe essere già un match crocevia per l’esito del campionato, ma sicuramente Conte ed i suoi hanno laad un’altra città e squadra della Lombardia, almeno per il momento., a Castel Volturno non si pensa al match contro l’InterCome riporta La Repubblica, per ilè fondamentale la gara contro ile a Castel Volturno non si pensa al match contro l’Inter: “Ieri sono state (finalmente) diramate le date delle prossime gare del, a partire ovviamente da quella del big match contro l’Inter, ma a Castel Volturno non si parla proprio dei nerazzurri. La priorità è fare bene contro la squadra allenata da Fabregas, reduce dal bel successo del Franchi contro la Fiorentina. Il coefficiente del match è davvero molto alto e Antonio Conte sta curando ogni dettaglio.