Napoli se va via Conte l’obiettivo è solo uno | ha la clausola rescissoria

Ilsi appresta a vivere un finale di stagione da brividi, ma poideciderà il suo futuro: se dovesse andar via c’è un nome nei pensieri di De Laurentiis, se va viauno: ha laChi l’avrebbe detto,pochi mesi fa, che ilsi sarebbe ritrovato a giocarsi il titolo fino all’ultima giornata? Eppure, la squadra che lo scorso anno navigava nelle acque torbide della metà classifica oggi è tornata a lottare per il tricolore.Il merito? Innegabile quello dei giocatori, ma sarebbe ridicolo non riconoscere il ruolo fondamentale di Antonio. Il tecnico salentino ha portato mentalità, organizzazione e una feroce voglia di vincere, trasformando una squadra smarrita in una macchina da battaglia.Eppure, mentre i tifosi sognano l’ennesima impresa, dietro le quinte si agita un’ombra:resterà anche il prossimo anno? L’allenatore ha già lanciato qualche segnale poco rassicurante.