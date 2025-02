Ilmattino.it - Napoli, Manfredi frena sui lavori a Porta Est: «Serve l?ok del Consiglio»

Leggi su Ilmattino.it

I paletti del Comune non sono né alti né bassi perché il tema di fondo è che mancano i requisiti di legge, non basterebbe nemmeno il ?Salva Milano? per.